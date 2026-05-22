ГДБОП участва в глобална операция по изземване на престъпни активи за милиони евро

Служители на ГДБОП участваха в глобална операция по изземване на престъпни активи, реализирана между правоохранителни органи на 31 държави и в партньорство с частния сектор. Това съобщават от МВР.

Проектът A.S.S.E.T. (Project: Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) е инициатива на Европейския център за финансови и икономически престъпления (EFECC) към Европол, подкрепена от Евроджъст, от Центъра за финансови престъпления и борба с корупцията на Интерпол (IFCACC), от ключови партньори от финансовия сектор и криптовалутната индустрия. В събитието участват Европейската прокуратура (EPPO) и Органът за борба с изпирането на пари (AMLA).

През третата и най-успешна оперативна сесия, проведена в периода 19–22, в централата в Хага, са идентифицирани и проследени значителен обем престъпни активи: 884 банкови сметки, 80 компании, 74 превозни и морски средства, 55 крипто портфейли, 44 недвижими имоти.

Установени са двама от заподозрените, един от които е задържан. Стойността на проверените активи предстои да бъде изчислена с точност в хода на разследването, но по първоначални данни възлиза на милиони евро.

В хода на работата са разкрити нови тенденции и методи за изпиране на пари и финансови престъпления, предоставяйки ценна информация за бъдещи разследвания.

"За нас"

