ГДБОП за ареста на Васил Михайлов: Променил е външността си. И познати трудно биха го разпознали

Кадър bTV

„Работата по случая продължава повече от два месеца. Колегите проведоха поредица от изключително сложни и опасни оперативно-издирвателни мероприятия, в резултат на които днес късно вечерта лицето беше локализирано на територията на София и същият беше задържан.“

Това каза на брифинг директорът на ГДБОП Мартин Златков във връзка с ареста на прокурорския син от Перник Васил Михайлов, предава bTV.

Той е задържан в столичния квартал "Свобода". Най-вероятно става въпрос за един от адресите, които е посещавал с цел да се укрива, уточни той.

„На Михайлов му е оказвано съдействие от мрежа от хора. Това е въпрос на изясняване“, обясни Златков.

„Очевидно е променил външността си, направил е всичко възможно да затрудни органите на МВР по неговото издирване и задържане. Има брада и дълга коса. Трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата и дори хора, които го познават“, поясни още директорът на ГДБОП.

Предстои Васил Михайлов да бъде разпитан, а след това ще бъде предаден на съдебните власти, тъй като има влязла в сила присъда.

"Предстои превеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години “лишаване от свобода”, съобщиха по-рано от прокуратурата.

"Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийският районен съд е постановил 4 години "лишаване от свобода", както и по водени срещу него други досъдебни производства", информираха още от държавното обвинение.

