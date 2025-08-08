ГДБОП задържа четирима с 810 пакета марихуана в София

Снимки: МВР

ГДБОП задържа четирима, свързани с получаването на 810 пакета марихуана от Канада през Гърция за България, при успешно проведена международна контролирана доставка на наркотици. Специализираната полицейска операция е протекла в сутрешните часове на вторник, 5 август, в София.

Трима от мъжете са арестувани първоначално за 24 часа при опит да извадят наркотичните вещества от контейнер с изолационни материали, съобщават от МВР. За тях е издадена Европейска заповед за арест. Четвърто свързано с доставката лице е установено и задържано ден по-късно.

По време на проверката, сред легалната стока са намерени и иззети общо 810 пакета марихуана с общо бруто тегло от 559 килограма. Те са били укрити в контейнер на полуремаркето на камион, част от товарна композиция, пристигнала от Северна Америка на порта на Пирея, Гърция, на 17 юли.

Контролираната доставка е осъществена в тясно сътрудничество между ГДБОП и Софийска градска прокуратура от българска страна и правоохранителните органи на Република Гърция – Дирекцията за борба с организираната престъпност и Отдел „Контрабанда“ на Трета митническа дирекция на Пирея.

Резултатът от спецоперацията е постигнат благодарение на оперативното европейско полицейско и съдебно сътрудничество между държавите с цел идентифициране на наркотични вещества и предотвратяване на по-нататъшното им движение в Европа, съобщават от МВР.

Операцията е осъществена с решения на компетентните съдебни органи, като материалите са предадени на компетентните прокуратури на двете страни.

