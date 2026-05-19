ГДБОП задържа двама мъже за сексуална злоупотреба с деца в интернет

Снимка: МВР

Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП задържаха двама мъже за извършвани престъпления по линия „сексуална злоупотреба с деца в интернет” при проведени през изминалата седмица две специализирани операции под ръководството на прокуратурите в Плевен и Пловдив, съобщават от полицията.

56-годишен мъж е арестуван на територията на област Плевен на 12 май по образувано досъдебно производство по чл. 159, ал.4 НК - разпространение в мрежата на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни лица от двата пола.

По време на проведените процесуално-следствени действия на адреса на задържания е установено, че в реално време е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. При първоначален преглед на лаптопа му е установено наличието на над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца, а на иззетия харддиск съхранява над 5 терабайта материали с подобно съдържание с деца на възраст до 10–12 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Плевен задържането му е продължено на 72 часа, а по-късно спрямо него е наложена и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

40-годишен мъж е задържан от антимафиотите ден по-късно, на 13 май 2026 г., на територията на област Пловдив. За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез които под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание – престъпление по чл. 155а, ал.2 НК. Оставането му в ареста е продължено от наблюдаващ прокурор при Районна прокуратура – Пловдив и потвърдено от съда.

Работата по случаите продължава.

