ГДБОП задържа група за престъпления против околната среда и пране на пари

Снимки: МВР

Дейността на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на пране на пари, данъчни престъпления и престъпления против околната среда, е неутрализирана след активни действия на служители на ГДБОП, съобщават от МВР.

В хода на специализирана операция са задържани четирима души за срок до 24 часа по ЗМВР, сред тях и лидерът на групата. Като обвиняеми са привлечени двама души, единият от които за пране на пари в размер на 1 548 052 евро. Събрани са данни, че в престъпната дейност са участвали и други лица.

При разследването са претърсени десет адреса – лични имоти и служебни помещения. В склад са открити над 1500 бутилки фреон от различни видове. Иззети са още лек автомобил, парична сума в размер на над 70 000 евро, инвестиционни златни монети, бижута и часовници с висока стойност, както и множество документи и вещи, имащи отношение към досъдебното производство, водено под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Установено е, че част от престъпната дейност е осъществявана извън територията на България и е свързана с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за хладилен газ (фреон) с произход от Китай. Това е ставало чрез използване на документи с невярно съдържание относно произхода, количеството и качеството на стоките.

Разследването е установило също внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на България и други държави членки на ЕС на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества в нарушение на регламентите на Европейския съюз.

Данъчните престъпления са извършвани на територията на Република България.

Действията по разследването продължават.

Редактор "Екип на Петел",

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