ГДБОП задържа основният дилър на фентанил и метамфетамин във Варна

27.02.2026 / 17:25 0

Снимки: МВР

Служители на ГДБОП във Варна арестуваха 11 души за 24 часа в хода на специализирана операция срещу разпространението на наркотици на територията на града, проведена на 25 февруари.

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района, съобщават от МВР. Той е задържан в момент на сделка с негов разпространител.

Полицейските действия са проведени в условия на неотложност. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура - Варна. Привлечени към наказателна отговорност са четири лица. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е продължено на 72 часа.

При последвалите действия по разследването са извършени обиски, огледи и проверки на частни квартири и автомобили. 

Иззети са наркотични вещества - пресовки фентанил с тегло 182,77 грама, метамфетамин 21,10 грама, марихуана 59,165 грама, мобилни телефони, везни и 23 730 евро в брой. 

Работата продължава под надзора на прокуратурата.

