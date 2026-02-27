ГДБОП задържа основният дилър на фентанил и метамфетамин във Варна

Снимки: МВР

Служители на ГДБОП във Варна арестуваха 11 души за 24 часа в хода на специализирана операция срещу разпространението на наркотици на територията на града, проведена на 25 февруари.

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района, съобщават от МВР. Той е задържан в момент на сделка с негов разпространител.

Полицейските действия са проведени в условия на неотложност. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура - Варна. Привлечени към наказателна отговорност са четири лица. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е продължено на 72 часа.

При последвалите действия по разследването са извършени обиски, огледи и проверки на частни квартири и автомобили.

Иззети са наркотични вещества - пресовки фентанил с тегло 182,77 грама, метамфетамин 21,10 грама, марихуана 59,165 грама, мобилни телефони, везни и 23 730 евро в брой.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!