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ГДБОП задържа шестима души и 400 килограма марихуана на ГКПП Русе

05.06.2026 / 14:20 0

Снимки: МВР

Престъпна група за международен наркотрафик е неутрализирана при спецоперация на ГКПП Русе - Дунав мост. Шестима души и 400 килограма марихуана задържа ГДБОП при Русе, съобщават от МВР.

Очаквайте подробности от съвместния брифинг в Русе, с участието на представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Окръжна прокуратура – Русе. 

Подробностите за операцията ще бъдат предоставени от старши комисар Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП и Радослав Градев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе.

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