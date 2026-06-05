ГДБОП задържа шестима души и 400 килограма марихуана на ГКПП Русе

Снимки: МВР

Престъпна група за международен наркотрафик е неутрализирана при спецоперация на ГКПП Русе - Дунав мост. Шестима души и 400 килограма марихуана задържа ГДБОП при Русе, съобщават от МВР.

Очаквайте подробности от съвместния брифинг в Русе, с участието на представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Окръжна прокуратура – Русе.

Подробностите за операцията ще бъдат предоставени от старши комисар Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП и Радослав Градев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!