ГДБОП закопча петима при контрабанда на наркотици за над 250 хиляди евро

снимка/видео: МВР

Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция по предотвратяване на контрабанда на наркотични вещества към Република Турция.

Петима съучастници са арестувани от антимафиотите след акция, започнала на ГКПП Капитан Андреево на 22 май 2026 г. съвместно с Агенция “Митници”, съобщават от Вътрешно министерство.

На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено с полеви тестове е, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 килограма, възлизаща на обща стойност 256 709 евро.

В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила - български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и е използван от групата за “муле”.

В същото време на територията на Габрово е установен и задържан неговият попечител, а в София са арестувани още трима мъже - лидерът на престъпната група и двама негови помощници.

Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в търговски обект - автосервиз.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

Привлечени като обвиняеми са двама мъже - на 40 г. и 46 г. за това, че като помагачи и в съучастие, са направили опит да изнесат през границата високорисково наркотично вещество.

Задържането им е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

