ГЕРБ: Ангелина Бонева отказва да подаде оставка и се върна в кабинета си в МРРБ

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разиграва необичайна институционална ситуация, след като възникна въпросът кой всъщност изпълнява функциите на служебен министър - Ангелина Бонева или Николай Найденов.

Днес Бонева се е върнала в сградата на МРРБ и е влязла в министерския кабинет. Тя е заявила, че няма да се оттегли от поста и дори е провела оперативка с политическия си кабинет, на която е раздавала задачи, написа ПР-ът на ГЕРБ Никола Николов във Фейсбук, цитира Гласове.

Твърди се също, че Бонева е настояла Николай Найденов да напусне министерския кабинет и е заявила, че няма да му позволи да влиза в министерството. По време на срещата със своя екип тя заявила, че няма да позволи да бъде подлагана на политически натиск от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Към момента обаче не е ясно на какво правно основание се развива тази ситуация. По информация, циркулираща в политическите среди, няма издаден указ на президента за освобождаването на Бонева от поста. Ако това се потвърди, формално тя продължава да бъде министър на регионалното развитие и благоустройството.

Припомняме, че вчера „Гласове“ съобщи, позовавайки се на отлично информирани източници в правителството, че служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева може да бъде освободена от поста си. По-късно през деня тази информация се потвърди, след като самата Бонева обяви, че ще подаде оставка. Бонева е единственият специалист по еврофондове в служебния кабинет.

По информация на „Гласове“ служебният премиер Андрей Гюров е поискал оставката ѝ, след като тя отказала да изпълни няколко искания на Ивайло Мирчев и Андрей Цеков от ПП–ДБ. В понеделник между тях е възникнал сериозен скандал, след като Бонева отказала да смени Управителния съвет на „ВиК Холдинг“, не се съгласила да освободи още двама членове на Управителния съвет на АПИ и категорично отказала да уволни ръководителите на ДНСК и на АГКК (Агенцията по геодезия, картография и кадастър).

След промените в Конституцията не е необходимо парламентът да гласува освобождаването на служебен министър – Народното събрание единствено изслушва клетвата на новия член на кабинета.

Към момента институциите не са дали официално обяснение за възникналата ситуация.

