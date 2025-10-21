ГЕРБ, БСП и ИТН ще обсъдят съвместното управление

кадър: БНТ

ГЕРБ, БСП и ИТН ще обсъдят дали и как да продължи съвместното им управление.

Срещата бе свикана от премиера Росен Желязков в понеделник, но бе отложена заради отсъствие на част от ръководството на БСП, предаде БГНЕС.

Една от основните теми на срещата най-вероятно ще бъде необходимостта от влизането на „ДПС-Ново начало” в парламентарното мнозинство с цел приемане на първия бюджет в евро.

Неофициално е известно, че ще бъде поискана оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

"Трусът" в коалицията настъпи след изборите в Пазарджик, където ГЕРБ останаха шести, а лидер според гласовете се оказа ДПС-Ново начало. Тогава Борисов обяви, че повече няма да бъде параван за коалицията. Същия ден премиерът Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, което се очакваше на следващия ден.

От БСП вече коментираха, че са готови на всякакви промени и компромиси, само и само да не се стига до предсрочни избори. От ИТН няма официален коментар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!