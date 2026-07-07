ГЕРБ: Интересно защо замразяването на "Боташ" съвпада с провеждането на местните избори

Стопкадър Фейсбук, ГЕРБ

До вчера се разпространяваше мантрата колко изгоден е за България договорът с “Боташ”, но след вчерашната новина вече не знаем да се радваме ли или да страдаме от това. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, защо е замразен за следващите 15 месеца? Това заяви пред журналисти Теменужка Петкова от ГЕРБ.

"Интересно е и как срокът от 15 месеца съвпада с провеждането на местните избори", допълни тя, пише novini.bg.

И попита: "Какво се случва след размразяването на договора с натрупаните задължения до момента? Някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин?"

"По-важното е, че не знаем за сметка на какво е това замразяване за 15 месеца. Явно отново сме свидетели на договорки на тъмно, точно както беше подписан и самият договор с “Боташ”. Управляващите дължат отговори по всички тези въпроси."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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