ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата

Снимка: Булфото

Цената на водата при над 20 ВиК дружества се повишава значително. Това коменитра в парламента Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

"От днес ударно върви уведомяване по ВиК дружества в страната за увеличаване на цената но водата от първи март. Цената в повече от 20 ВиК оператора се вдига. Ново правителство, нова цена на водата. Правителството и министерството на регионалното развитие и благоустройството имат компетенции да не прилагат тези повишени цени на водата, каквито КЕВР утвърди декември месец. Както вече след изрични указания от бившия министър Иван Иванов, на който трябва да благодаря, вслуша се в нашия глас през декември месец, когато ние призовахме тези цени на КЕВР да не влизат в сила, ВиК дружества таксуват потребителите по старите цени. Не е нормално, не е коректно там, където има влошено качество на водата, влошени характеристики, тече мътна вода, там където има безброй аварии, цели месеци областни градове са във воден режим, там да имаме поскъпване на водата", каза още той.

Депутатът припомни, че в компетенциите на всеки министър на регионалното развитие е да даде указания към ВиК дружествата да не прилагат тези цени, а да таксуват по старите цени, отбеляза БНТ.

"Ще дам примери: ВиК-Кърджали - над 13,6 %, ВиК-Благоевград над 12 %, ВиК-Русе над 9 %, ВиК-Велико Търново над 8,8 % и фрапиращите примери с ВиК-Шумен над 8,7 %, където само преди няколко дни имахме режим на водата. Плевен с над 7,5 %, Ловеч с почти 5 % повишение, където цяло лято в Плевен и Ловеч бяхме под режим", заяви Нанков.

По думите му в следващото Народно събрание ГЕРБ-СДС ще предложат да се създаде механизъм за компенсиране на битовите потребители, когато имаме влошени характеристики на качеството на водата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!