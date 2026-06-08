ГЕРБ: След оставката на Георги Кандев следват много въпроси

Снимка: Булфото

От ГЕРБ изразяват силно притеснение от оставката на главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?

Това написаха от партията във фейсбук, посочва БТА.

По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР обяви с пост във фейсбук, че напуска.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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