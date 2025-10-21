ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание

снимка Булфото

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление.

„Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание”, пишат от ГЕРБ, цитирани от Нова тв.

