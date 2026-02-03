ГЕРБ към Йотова: Бихме подкрепили ваш избор за премиер от оставащите 239 депутати

Редактор: Недко Петров

Трима представители на ГЕРБ-СДС са на консултации при президента. Това са Деница Сачева, Рая Назарян и проф. Костадин Ангелов. Пред Илияна Йотова от ГЕРБ обявиха, че биха подкрепили избор за служебен премиер извън петимата, които вече се съгласиха да бъдат назначени на поста.

Това, което бихме искали ясно и категорично да заявим, е, че нашата парламентарна група няма да ви дава съвети какво да правите и кого да избирате. За нас безпристрастността на вашия избор е точно толкова важна, колкото и за вас самата. Така че ние ще се въздържаме от оценки за личността на един или друг кандидат за министър-председател, каза Сачева.

Това, което обсъдихме в нашата парламентарна група, е, че съвсем хипотетично има и още една опция пред вас, а именно в рамките на оставащите 239 народни представители. Защото госпожа Назарян вече изрази пред вас ясно както своята собственна воля, така и нейното разбиране за това, че бъдещият министър-председател на служебен кабинет трябва да бъде максимално отдалечен. Вие бихте преценили от тези народни представители, дали има някой наш колега, който смятате, че би могъл да изпълни тези ангажименти и задължения. А ние като най-голяма парламентарна група, се ангажираме с това да подкрепим един нов избор, който би могъл да изпълни конституционен ангажимент като служебен министър-председател, допълни пред Нова Нюз Деница Сачева.

