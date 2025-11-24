ГЕРБ махна украинското знаме от централата си по нареждане на Китай

Кадър Фб

Националният флаг на Украйна, който стои в централата на ГЕРБ от началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г., беше премахнат заради среща на Бойко Борисов с китайска делегация. Това става ясно от отговор на партийния пресцентър на въпрос на Свободна Европа.

Лидерът на управляващата партия се срещна в понеделник с Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай. Двамата обсъдиха развитието на сътрудничеството между двете страни.

От началото на руската инвазия Борисов многократно е подчертавал, че ГЕРБ подкрепя Украйна, осъждайки агресията на Русия. През 2024 г. той дори получи орден от Киев, заедно с Кирил Петков и Делян Пеевски, докато тримата оглавяваха тогавашното управляващо мнозинство.

