ГЕРБ прави правителство в сянка

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Борисов заяви още, че ГЕРБ работи по изграждането на „нова партия“ с участие на млади и експертни кадри и планира обиколки в страната, включително в Ловеч и Сливен, с цел подготовка за бъдещо управление.

"Абсолютно съм спокоен за бъдещето на ГЕРБ, защото съвсем нови и нови хора идват в партията. И ние сме имали по 100 депутата, знаем какво е. ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил, цитира Новини.бг

"В сегашното правителство има хора, които са били министри и премиери, а те излизат все едно сега са се родили. Ние проявяваме толерантност, но мина вече месец и половина. Сега те дават с 2 млрд. повече на същите фирми, които наричат олигарси", заяви Борисов.

"Когато ние внасяхме консервативни бюджети, ние никога не срещнахме подкрепа от президентската институция. Фразите бяха: "По-високи пенсии"; "По-високи заплати"; "Повече"! ГЕРБ е бил три пъти в ситуацията, в която е "Прогресивна България" в момента, след това в сглобката Асен Василев се изявяваше, след това имаше коалиция, в която ние бяхме принудени да правим компромиси, за да влезем в еврозоната. След това подадохме оставка през декември", разказа той.

"Всички искаха да изкарат, че влизането в еврозоната е повишило цените, умишлено всички извън ГЕРБ имаха интерес да се намираме в безвремие, когато влизаме в еврозоната", заяви още лидерът на ГЕРБ.

Редактор "Екип на Петел",

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