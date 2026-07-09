ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, за 18-годишните - след 23 ч.

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ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години.

Това заяви двпутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов, предаде БГНЕС.

"Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи на нашите деца на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи. Днес едно съобщение в чат може да нарани едно дете повече, отколкото може да бъде наранено в училище", каза Ангелов.

Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта - т.нар. "дигитален портфейл". Чрез това приложение децата няма да могат да излъжат, че имат 18 години.

Според него онлайн пространството излага непълнолетните на насилие, самонараняване, опасни предизвикателства, тормоз, тревожност, депресия и хранителни разстройства.

Предложеният закон предвижда създаването на безплатен дигитален портфейл, чрез който всички потребители ще удостоверяват възрастта си при регистрация в социални мрежи. Приложението ще бъде разработено от Министерството на електронното управление и ще бъде съобразено с европейските правила за цифрова идентичност.

„Всяко едно дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и да докаже възрастта си. То няма да може повече да излъже социалната мрежа, че има 18 години“, заяви Ангелов.

Той каза, че проверката ще се извършва независимо от IP адреса или използването на VPN.

Народният представител уточни, че забраната ще важи за всички деца под 16 години, като изключение ще се допуска единствено за образователни платформи, одобрени от министъра на образованието.

За младежите между 16 и 18 години законопроектът предвижда ограничен достъп до социалните мрежи. Ще бъдат изключени алгоритмите за автоматично препоръчване и безкрайното зареждане на съдържание, а използването на социалните мрежи ще бъде забранено между 23:00 и 06:00 часа. Приложения като Viber, WhatsApp и Signal ще бъдат изключени от ограниченията, когато се използват единствено за комуникация.

По думите на Ангелов всички съществуващи профили също ще трябва да преминат през проверка на възрастта.

„Всички профили на потребители, които чрез това приложение не могат да докажат възраст над 16 години или над 18 години, няма да могат да ползват социални мрежи“, каза той.

Ангелов обясни, че ако родител предостави своята идентичност на детето си, отговорността ще бъде лична.

Депутатът призова всички парламентарни сили да подкрепят идеята и предложи създаване на контактна група за постигане на консенсус.

„Искаме да дадем началото на сериозен дебат в Народното събрание. Категорично нашата цел не е извличането на партийни дивиденти“, заяви той.

Според Ангелов социалните мрежи са се превърнали в зависимост, сравнима с останалите зависимости.

„Това е дигитална зависимост, която е равна на другите зависимости“, подчерта депутатът от ГЕРБ.

Редактор "Екип на Петел",

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