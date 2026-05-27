ГЕРБ са разрешили строителството на "Баба Алино" с удостоверения за търпимост през 2023 година
Кадър Нова тв
Строителството край Варна е станало след издаване на удостоверения за търпимост на строежите през 2023 година, когато кметът на район "Приморски" е бил от партия ГЕРБ, показват документи, с които Mediapool разполага.
Медията разполага с три документа, които дават карт бланш на украинската компания да започне да строи в местността "Баба Алино" край курорта "Златни пясъци".
"Удостоверенията за търпимост са издадени по времето на ГЕРБ от главния архитект на района, което е потресаващо, защото при посещение на място би могло с просто око да се види, че тези сгради са строени сега, а не преди 2001 година", коментира пред Mediapool варненският депутат Стела Николова ("Демократична България").
