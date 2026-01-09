ГЕРБ ще върне мандата за съставяне на кабинет

Снимка: Булфото

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи в понеделник.

"Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов на партийно събитие във Враца.

По-рано днес от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът ще връчи в понеделник - 12 януари, мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС, припомня Дарик.

Според Борисов предстоят избори. "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което беше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия. "Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни лидерът на ГЕРБ.

