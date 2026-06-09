ГЕРБ сигнализираха за незаконен строеж в Морската градина във Варна

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Съветници обвиниха кмета Благомир Коцев в бездействие

Общински съветници от групата на ГЕРБ във Варна алармираха за нов случай на незаконно строителство в Морската градина. По време на брифинг на място представителите на местната опозиция насочиха обвинения към кмета Благомир Коцев и общинската администрация, като заявиха, че е налице продължително бездействие и липса на ефективен контрол върху строителните дейности в една от най-чувствителните зони на града.

Представителите на местната власт посочиха, че новият обект се издига в непосредствена близост до Делфинариума. Според тях строителството в тази част на парка компрометира зелените площи и нарушава градоустройствените правила. От ГЕРБ настояват за незабавно спиране на дейностите до пълното изясняване на случая от строителния контрол, предаде БГНЕС.

От опозицията твърдят, че са изпращали многократни сигнали до общинското ръководство, но насреща са получавали единствено чиновнически отговори, без да бъдат предприети реални мерки на терен.

Стоян Петков: „Намираме се в местност „Салтанат“, в сърцето на Морската градина, където е виден пореден незаконен строеж, с който Коцев и неговата администрация три години услужливо не само че нищо не правят, но и ни изпращат формални отговори.“

Местността „Салтанат“ от години е обект на правни и обществени спорове във Варна поради наличието на частни парцели в границите на Морската градина. Строителството в района предизвиква сериозно недоволство сред гражданите и екологичните организации. До момента от Община Варна не са разпространили официална позиция или коментар в отговор на обвиненията, отправени по време на партийния брифинг.

Редактор "Екип на Петел",

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