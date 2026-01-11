ГЕРБ веднага връща мандата, за да се проведат изборите по-бързо

Стопкадър БНТ

Човек на ГЕРБ обяви какво ще направят, след като отидат при Румен Радев.

Ще върнем мандата веднага, за да спестим време и да се проведат по-бързо избори, каза депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната парламентарна комисия Делян Добрев в предаването "Неделя 150" по БНР.

Той каза, че след изборите неговите очаквания са да няма съществени промени в парламента, ако не се появи нов политически проект. "Ако няма нов играч на политическата сцена изборите ще възпроизведат същото, което виждаме последните шест-седем пъти. Партиите ще са същите, като евентуално една ще има двама-трима депутати повече, а друга по-малко. Партиите и тяхната непоносимост една към друга ще са същите. Ако това се случи, според мен, няма да се сформира правителство след провеждане на предстоящите избори. Евентуално ще има други през есента", смята Добрев.

Той подчерта, че ако президентът излезе на политическата сцена със своя партия и я оглави, тогава съставът на Народното събрание ще се промени. "Според социологията ще има значимо присъствие на българската политическа сцена и тогава може би ще има по-голяма възможност да се сформира кабинет", допълни той.

На въпрос дали с потенциална нова партия ГЕРБ ще се съгласи да управлява, Добрев отговори, че все още не се знае този нов проект дали ще бъде десен или ляв, както и дали ще е проевропейски или проруски.

Запитан кой ще бъде служебен премиер, депутатът отговори: "Все по-упорито чувам за Гюров".

Делян Добрев говори и по темата за еврозоната, като припомни, че първият опит за влизане е бил още през 2012 година. "Тогава Дянков – (Симеон, бивш финансов министър - бел. авт.) подаде заявка България да се присъедини към еврозоната, но бяха необходими много години и много правителства, за да се постигне тази цел", каза той, пише novini.bg.

По думите на Добрев до известна степен е политическо решение. "Не се знаеше дали щеше да има такова решение, ако правителството не беше на ГЕРБ и премиер не беше Росен Желязков. Голямата заслуга е на правителството", каза още той. Подчерта, че през годините България е отговаряла на критериите за влизане в еврозоната, но винаги се е намирало причина да не се случи.

