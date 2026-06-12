GUNA за младо лице и здрави стави - иновативна колагенова терапия

В съвременната медицина все по-често се търсят решения, които не просто прикриват симптомите, а подпомагат естествените възстановителни процеси на организма. Именно такава е философията на иновативната колагенова терапия GUNA, която се прилага и в Хейлан Варна и привлича вниманието както на хората, търсещи подмладяване и по-добър външен вид, така и на пациенти с болки в ставите и ограничена подвижност.

КОЛАГЕНЪТ – ОБЩИЯТ ЗНАМЕНАТЕЛ МЕЖДУ МЛАДАТА КОЖА И ЗДРАВИТЕ СТАВИ

Колагенът е най-разпространеният белтък в човешкото тяло и основен градивен елемент както на кожата, така и на сухожилията, ставните капсули, връзките и хрущялите.

С напредването на възрастта естественото производство на колаген намалява. Резултатът е добре познат – кожата губи своята стегнатост и еластичност, появяват се бръчки, а ставите започват да се износват по-бързо и да създават дискомфорт.

Именно тук идва ролята на колагеновата терапия GUNA, която използва специално разработени медицински колагенови продукти, насочени към активиране на естествените възстановителни механизми в организма.

КРАСОТА ОТВЪТРЕ НАВЪН

В естетичната медицина колагеновата терапия се използва за подобряване качеството на кожата, възстановяване на нейния тонус и намаляване на признаците на стареене.

Специалистите обясняват, че процедурата е насочена не към изкуствено „напомпване“ на лицето, а към стимулиране на собствените процеси за обновяване на кожата. Това я прави предпочитан избор за хора, които искат естествено излъчване и запазване на индивидуалните черти на лицето.

Сред ефектите, които пациентите търсят, са:

• По-добра хидратация на кожата;

• Повишена еластичност и стегнатост;

• Изглаждане на фините линии;

• Подобряване на тена и текстурата;

• Възстановяване на уморената и отпусната кожа.

КОГАТО БОЛКАТА ОГРАНИЧАВА ДВИЖЕНИЕТО

Освен в естетичната медицина, GUNA намира широко приложение и при заболявания на опорно-двигателния апарат.

Чрез специална технология, известна като гунафореза, медицинският колаген се въвежда локално в зоната на проблема посредством нискочестотно електромагнитно поле. Методът е:

Неинвазивен

Безболезнен

Позволява колагенът да достигне до дълбоките тъкани

Данни от клинични наблюдения показват значително намаляване на болката и подобряване на подвижността при пациенти с дегенеративни и травматични ставни заболявания. При наблюдавани пациенти положителен терапевтичен ефект е отчетен при близо 80% от случаите.

Според специалистите терапията е подходяща при:

Артрозни изменения;

Болки в коленни, тазобедрени и раменни стави;

Спортни травми;

Увреждания на сухожилия и връзки;

Дискови протрузии и хронични болкови синдроми;

Възстановяване след травми и операции.

ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ИЗБИРАТ ПРЕВЕНЦИЯТА

Тенденцията в модерната медицина е ясна – вместо да чакаме появата на сериозни проблеми, да започнем навременна грижа за тъканите и ставите.

Точно затова колагеновите терапии все по-често се използват не само за лечение, но и като част от стратегия за превенция на възрастовите изменения както в кожата, така и в опорно-двигателната система.

Специалистите от Хейлан Варна коментират, че интересът към колагеновите терапии нараства именно защото те обединяват две от най-търсените цели на съвременния човек – по-добро качество на живот и по-добър външен вид.

Докато GUNA терапиите стимулират естествените процеси на възстановяване и подмладяване, някои пациенти търсят по-сериозна и бърза промяна във външния си вид. За тях експертната консултация с утвърден пластичен хирург като д-р Георги Делянов е важната първа стъпка към информирано и правилно решение.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ С Д-Р ДЕЛЯНОВ ВЪВ ВАРНА

На 4 юли в Хейлан Варна д-р Георги Делянов ще провежда безплатни консултации. Той е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия с дългогодишен професионален опит и множество специализации в международни медицински институции.

Сред основните направления в практиката му са:

Блефаропластика;

Абдоминопластика;

Повдигане на бюста;

Намаляване на бюста;

Уголемяване на бюста;

Липосукция.

Д-р Делянов работи както с възрастни пациенти, така и с деца, а в своята практика се стреми към естествени и дълготрайни резултати.

Желаещите да се възползват от безплатната консултация могат да запишат час на телефон: 0877 50 30 60.

Истинската красота започва там, където тялото се движи свободно и се чувства добре.

*публикация