ГВА: 321 българи ще се приберат от Дубай с чартърен полет

Снимка: Пиксабей, илюстративна

321 българи ще се приберат от Дубай с чартърен полет, съобщи директорът на Гражданската въздухоплавателна администрация (ГВА) Анелия Маринова:

"Допълнително имаме планирани полети в следващите дни, които са договорени директно между туроператори и въздушни превозвачи. Още един полет предстои утре от Дубай. Направена е уговорка за полети за прибиране на българските туристи и от Малдивите. Авиационният превозвач "Гъливер" ще изпълни такъв полет.

Така че оттук нататък това, което ще бъде указано като съдействие, ако е необходимо, разбира се от нас и от външно министерство по линия на получаване на разрешения".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!