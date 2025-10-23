Габи за ерген: Потресена съм, един букет да ми беше подарил

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Габриела е в потрес от отношението на Калоян към нея. На инфлуенсърката й писна, че не получава нужното внимание от финансиста.

Как може и малкото да не ми даде. Да не го е грижа. Всичко, което трябва да се даде на една жена, това искам. Не му искам пари и почивки. Не му искам апартамент, къщи и коли. Искам просто да го е грижа. Потресена съм. Един букет да ми беше подарил, гневна беше Габи.

Другите край нея опитаха да я успокоят, като отбелязаха, че Калоян е по-стеснителен и малко повече е темерут. А Краси пък бе н амнение, че му липсва емоция.

Малко след това просълзената Габи категорично отказа поканата за разговор от Калоян, и вече е на път окончателно да го отблъсне от себе си.

Бих искал тя да ме приема такъв, какъвто съм, и да ме приема с моите плюсове и минуси, уточни по бТВ Калоян.

Не след дълго обаче усмивката по лицето на Габриела все пак се върна. Заслугата бе на Красимир, който й подари букет с цветя.

Винаги съм казвала, че Краси е най-големия джентълмен тук. Като си нямам гадже, поне си имам приятел. Не знам какво трябва да направи оттук нататък Калоян, за да има нещо между нас, категорична бе в „Ергенът“: Любов в рая“ Габи.

