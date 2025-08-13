Гъбична инфекция е новата заплаха за човечеството

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Лекарите предупреждават за нарастващата опасност от гъбичките Candida auris, които стават все по-устойчиви на лекарства и са способни да заразят човешкия мозък, съобщава Daily Mail.

Candida auris (C. auris) - описана от Световната здравна организация като една от 19-те смъртоносни гъбички, представляващи "сериозна заплаха за човечеството“ - се разпространява в болниците по целия свят и става все по-устойчива на малкото лекарства, които действат срещу нея.

От откриването си гъбичката е свързана със смъртни случаи по целия свят, като смъртността се оценява на приблизително един на всеки три случая, информира novini.bg.

Според изданието, последната жертва на смъртоносната гъбична инфекция, е 34-годишен жител на Рас ал-Хайма в ОАЕ. Мъжът е претърпял инцидент, при който е получил сериозна травма на главата, след което е претърпял операция, но не се е възстановил. Лекарите са провели изследвания и са установили, че мозъкът на мъжа е заразен с Candida auris. Експертите предполагат, че гъбичките са попаднали в мозъка чрез наранявания след инцидента.

Уточнява се, че мъжът е бил спасен след много инжекции, интравенозни вливания и 11-дневен курс с фунгицидни лекарства.

Според Световната здравна организация (СЗО) смъртта от Candida auris настъпва средно в един от всеки три случая на инфекция. Причината за трудното убиване на гъбичките е "прекомерна употреба на противогъбични лекарства в селското стопанство и здравеопазването“, което е допринесло за развитието на резистентност към лекарства при Candida auris, обобщава изданието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!