снимка: Пиксабей

Габриела Георгиева отпадна на полуфиналите на Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в Люблин, Полша.

Българската състезателка даде 16-о време с 59.83 секунди и не успя да достигне до финала на дисциплината, предаде Спортал.

Това бе второ плуване в полуфиналите за Георгиева на шампионата в Люблин след 200 метра гръб, където завърши 11-а.

За Габриела Георгиева предстои още един старт на Европейското първенство малък басейн - 50 метра гръб.

