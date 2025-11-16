Снимка Булфото

23-годишната Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия". Инцидентът се случи вчера сутрината, близо до разклона за Стара Загора, пише Пловдив 24.

Според първоначалната информация младата жена е загубила контрол над джипа си в посока София, преминала е през мантинелите и се е ударила в насрещно движещ се автомобил в посока Бургас.

В резултат на удара в другия автомобил са загинали 59-годишният шофьор и 60-годишната пътничка.

Пострадал е и 34-годишен мъж, пътувал в същия автомобил. Той е настанен за лечение в УМБАЛ – Стара Загора. Медиците съобщават, че животът му не е в опасност.

По случая е образувано следствено дело от Окръжна прокуратура – Стара Загора.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!