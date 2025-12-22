Габриела и Красимир, измъчвали и убивали животни, остават в ареста

Снимка: Булфото

Софийският градски съд отказа да освободи от ареста двамата задържани за клипчета с мъчения на животни от Перник.

Съдебният състав прие, че двамата подсъдими Габриела Сашова и Красимир Георгиев нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели, посочва Фокус.

Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни.

Поради това съдът връчи днес обвинителния акт и насрочи разпоредителното заседание за 16 януари.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!