Габровец открадна дамска чанта от хотел на Златните
Снимка Булфото
След подаден сигнал, в рамките на ден, полицейските служители на Пето РУ – Златни пясъци са задържали мъж за извършена кражба.
Извършителят – на 56 години от гр. Габрово, известен на МВР, е отнел дамска чанта, оставена без надзор на маса във фоайе на хотел.
След бързи действия от страна на униформените е установен виновният. По случая е образувано досъдебно производство.
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