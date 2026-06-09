Габровец открадна дамска чанта от хотел на Златните

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След подаден сигнал, в рамките на ден, полицейските служители на Пето РУ – Златни пясъци са задържали мъж за извършена кражба.

Извършителят – на 56 години от гр. Габрово, известен на МВР, е отнел дамска чанта, оставена без надзор на маса във фоайе на хотел.

След бързи действия от страна на униформените е установен виновният. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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