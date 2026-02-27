Гадателка на карти от Шумен взе 6 000 лв. за разваляне на магия от млада жена

снимка: Булфото

Гадателка на карти от Шумен успя да излъже млада жена от Поповско и да й прибере близо 6 000 лв. за разваляне на магия. Днес измамницата върна последната част от парите в присъствието на полицаи, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

През пролетта на 2025 г. М.Р. подала сигнал в Районното управление в Шумен, след като установила, че станала жертва на измама.

Обяснила, че малко по-рано се свързала с гадателка на карти по обява във Фейсбук. Дошла в ромската махала на Шумен да й гледа. Гадателката „установила“ направена магия. На няколко пъти й поискала пари, като накрая сумата набъбнала до общо 5940 лева.

В един момент Раифова осъзнала, че е жертва на измама и подала сигнал в полицията в Шумен, допълва Шум бг.

Криминалистите от РУ – Шумен предприели незабавни действия и влезли в дирите на „гадателката“, която се оказала известна с криминални прояви. Тя първоначално отрекла всичко, но впоследствие направила самопризнания и се съгласила да възстанови получените пари.

Те били върнати на няколко етапа, като последното плащане станало днес.

„Сумата е много голяма за мен. Изключително съм благодарна на служителите, които ме накараха да повярвам, че полицията работи“, написала М. Р. в благодарествено писмо до директора на полицията.

В него тя изразила признателност към разследващия полицай Радослав Борисов и служителя от „Криминална полиция“ Мирослав Минчев за проявения професионализъм, ангажираност и човешко отношение.

