Гаджето на Глория Добромир Добрев е арестуван при акция на ГДБОП

15.08.2025 / 18:52

Кадър Инстаграм

Младото гадже на фолк певицата Глория - Добромир Добрев е единия от задържаните участници в ОПГ-то за мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция. Това съобщава Trafficnews.

Добромир Добрев бе арестуван след акция на ДАНС И ГДБОП в София на 13 август, а в автомобила му на паркинг, бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана в куфар. 

На същия ден бе отведен в Пловдив, за да му повдигнат обвинение по чл. 321, ал. 3 – за участие в организирана престъпна група с користна цел.  

В музикалните среди обаче се носи усилен слух, че Глория е сложила край на връзката си с младото си гадже. От проверка става ясно, че известната певица е премахнала всички общи снимки с него от социалните си профили, а връзката им неведнъж е била белязана от раздели.

Днес Добромир се изправи пред Окръжен съд, който го остави за постоянно в ареста в Пловдив.

Съдия Минев сметна, че се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, защото има данни за държане с цел разпространение на наркотични вещества.  

Прокуратурата съобщи за ареста на Добрев на съвместен брифинг.

Според обвинението мъжът е част престъпна група, занимавала се с държане, укриване и международен трафик на наркотици от Нидерландия и Испания към Турция. Дрогата обаче е укривана в Пловдив, а прокуратурата заяви, че има данни по делото Добромир да се е срещал в столицата с ръководителя на престъпната група.  

В записки на телефона на един от участниците е намерен адрес в София, на който 39-годишният е пребивавал.

 

0
0
kris (преди 22 минути)
Рейтинг: 494307 | Одобрение: 90287
Як като бик и почти толкова умен.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 136804 | Одобрение: 15504
Скъпите мацки водят след себе си куп неприятности!;)Намусен:errm:

