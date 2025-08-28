Гаджев: България и "Райнметал" ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи

Снимка: Булфото

Българската държава и „Райнметал“ ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи в страната, каза пред журналисти председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев. Той присъства на откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. На събитието беше и президентът Румен Радев, който е на официална двудневна визита в Германия.

Гаджев обясни, че е в Долна Саксония, за да види как за 18 месеца е направен този голям завод. Нашата амбиция е също така в бързи срокове, такъв завод да се роди и в България, допълни той.

По думите на Гаджев, още през юли правителството е подало искане за финансиране по линия на европейския механизъм за сигурност SAFE – тоест през заемните инструменти на Европейския съюз.

„България е една от малкото страни, която, освен да купува въоръжение, всъщност купува продукция и производство. Ние ще направим производство и то със заем, който няма да натовари бюджета. Това е много правилно решение на правителството и показва, че всъщност правителството и управляващите сме мислели доста време как да го направим“, каза още председателят на комисията по отбрана.

В отговор на въпрос дали от правителството и управляващото мнозинство са работили съвместно с президента по темата за откриването на новите производства на „Райнметал“ в България, Христо Гаджев обясни, че дори след успешна международна среща, без допълнителната работа, без срещите на място, без различните отношения в правителството, няма как да стане инвестиция.

Така че правителството свърши своята работа, допълни Христо Гаджев и цитира думи на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер: "Ако не беше личният ангажимент на господин Борисов, тази инвестиция нямаше да стане".

На 25 август президентът Румен Радев каза през журналисти, че в началото на годината е успял да убеди стратегически инвеститор като „Райнметал“, "за който управляващите могат само да мечтаят", не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия.

"Те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. В същото време говорят, че ги саботирам. Обяснете ми това какво е. Аз го правя и ще продължа да го правя за страната ни, независимо кое е правителството и дали е компрометирано“, посочи държавният глава.

Същия ден председателя на ГЕРБ Бойко Борисов обяви след среща с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф, че в следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с „Райнметал“. Изявлението на двамата беше излъчено на страницата на Борисов във Фейсбук.

Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода тук, най-големият в Европа, каза Борисов. Следващото – заводът за 155-милиметрови снаряди и изстрели, натовски калибър, са изключително важни и за Българската армия, а и за цяла Европа, и целта е производството на 100 хиляди бройки капацитет на завода, посочи той.

"Взаимоотношенията, които сме изградили, са на база добрите ни лични отношения с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Това допринася за успешната реализация на съвместни предприятия в България", подчерта още Папергер, цитиран от пресцентъра на ГЕРБ.

