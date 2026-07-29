Гаджев за евентуалното закупуване на МиГ-29: Съветската любов ръжда не хваща

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Техническият ресурс на българските МиГ-29 е до 2029 г., когато трябва да бъдат свалени от въоръжение, както Су-25 трябва да бъдат свалени догодина, коментира депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев пред журналисти в Народното събрание. Думите на депутата са по повод заявките на Министерството на отбраната за евентуално закупуване на МиГ-29 за резервни части.

Съветската любов ръжда не хваща, в случая към съветската техника, каза Гаджев. Според него проблем с резервните части за МиГ-29 няма. В продължение на десет години ремонтираме самолетите си изцяло в Полша и не сме имали никакъв проблем, каза Гаджев.

Относно възможността България да закупи употребявани самолети Христо Гаджев каза, че не е нужно да се ходи до Варшава, защото разговорът за F-16 втора ръка с Гърция може да се случи много бързо, стига да има желание. Депутатът каза още, че не е чул САЩ официално да са обявили, че вторите осем самолета F-16 за България ще се забавят и няма да пристигнат догодина.

В края на 2025 г. тогавашният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Той добави, че вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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