Гаф на БТВ: Изместиха времето с 2 месеца

Кадър БТВ

Журналистката Лияна Панделиева не пропусна да се подиграе остроумно с нов гаф на bTV, където по невнимание объркаха датата на днешния ден – 28 октомври, с тази на 28 декември, точно два месеца по-късно, пише Блиц

В пост във фейсбук тя публикува снимка от ефир със сбърканата дата и добави саркастичния коментар: "Когато бягаш пред времето… Готови ли сте с подаръците за Нова година, ааааа?"



Коментарът ѝ бързо събра реакции и усмивки, като мнозина последователи също се включиха с шеговити намеци, че bTV вече "живее в бъдещето" или че "Санта Клаус е на крачка от новинарската емисия".

Грешката на телевизията идва в момент, когато доверието в новините и медийната точност е под лупа, а подобни гафове не остават незабелязани.

Панделиева, известна със своята критичност и чувство за хумор, не пропусна възможността да илюстрира как "дори времето" може да бъде изпреварено, когато става дума за национален ефир.

