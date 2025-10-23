Гаф на Злати Йочев стресна Цънцарова

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Рано сутрин неволните грешки се случват лесно. Никой не е застрахован от такива, дори и стабилен професионалист като водещия на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев. Докато въвеждаше разговор в студиото за следващия държавен бюджет, той се обърка и вместо да каже, че сме в края на годината, заяви, че сме „в последните месеци на държавата”.

Думите му накараха колежката му Мария Цънцарова да подскочи като ужилена. Вместо да замълчи и да прикрие лапсуса на колегата си, тя го коригира:

„Да кажем, че са последните месеци на годината, не на държавата, че прозвуча доста зловещо”, отбеляза Цънцарова през смях. Злати Йочев бързо се извини и подкара с въпроси разговора за бюджета.

