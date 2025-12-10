Гаф от журналист на Нова телевизия при отразяването на протеста

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

От бързини, от притеснение да не пропадне връзката, но невероятен гаф сътвори журналистът на Нова телевизия, Петър Антонов.

При предаването от триъгълника на властта на големия протест в столицата, той и оператора бяха застанали пред сградата на Народното събрание, която Антонов в ефир обяви като Партийния дом.

Партийният дом в София е старото наименование на една от най-емблетатичните сгради в столицата.

Тя е била главната сграда, седалището на ЦК на БКП през периода на Народна република България.

От септември 2020 до март 2021 г. в нея се помещава Народното събрание.

От 1 септември 2023 г. Народното събрание отново се помещава в сградата.

