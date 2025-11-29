Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Зрители попаднаха на гаф по Нова телевизия. Темата бе бюджета за следващата година, но според медията следващата година веднъж е 2026, а веднъж 2027 година.

Информацията която бе изнесена в новините бе, че планът, който правителството ще следва, е нови преговори със синдикати и работодатели, след което мнозинството ще състави доклад за промяна на вече внесения и гласуван на първо четене проект за държавния бюджет. Според Росен Желязков това е реалистичният план, за да може бюджетът да е готов до седмици.

Като задача за следващата година ще бъдат социално-икономически реформи и разговори за данъчно-осигурителния модел. Това стана ясно от срещата на младежи ГЕРБ в Разлог, където присъства и лидерът на партията Бойко Борисов.

Тук обаче се таи разковничето на гафа, който бе допуснат по новините на Нова телевизия. Следващата година е 2026, а информацията за социално-икономически реформи и разговори за данъчно-осигурителния модел, е илюстрирана с година 2027, видно от екрана, обясняват зрителите.

Ако се има предвид, че тогава ще се говори за тези реформи, които ще заработят чак от 2027 година, то тогава изречението трябва да е много по-различно, категорични са зрители.

