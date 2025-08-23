Гаф с химна при награждаването на Стилияна Николова

Кадър БТВ

Огромен скандал беляза световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, при това на една от най-важните церемонии - тази за награждаването на медалистките в многобоя, индивидуално, предаде БТВ

Косвена роля имаше и Стилияна Николова, която се окичи със сребро и се класира за всички четири финала на отделните уреди. На церемонията присъстваше и Ева Брезалиева, която е осма в крайното класиране на многобоя и е финалистка на лента.

Най-неприятен бе моментът за победителката - представителката на Германия Дария Варфоломеев.

Грузия ли?

Когато родената в Русия гимнастичка се качи на най-високото стъпало на подиума и дикторът в залата призова да изслушаме химнът на Германия, настъпи неловка ситуация.

Вместо това зазвуча химнът на... Грузия.

Самата Варфоломеев, която е и олимпийска шампионка от Париж 2024, веднага осъзна грешката и се намръщи.

Химнът на Германия така и не прозвуча в телевизионното предаване.

Не съм очаквала

"За съжаление понякога се случва да пускат грешен химн. Но не съм очаквала това да се случи на световно първенство!", коментира Варфоломеев след награждаването пред германски медии и добави:

"Чудех се какво да правя. Трябваше ли да изпея собствения си химн? Но всичко е наред! Просто гледаме напред. Така или иначе нищо не може да се промени"

Варфоломеев е родена в град Барнаул с Русия през 2006 г. Именно в страната тя започва да тренира художествена гимнастика.

През 2018 г. тя заминава на тренировъчен лагер в Германия, а местната федерация ѝ предлага да остане заедно със семейството ѝ, за да представя страната на международната сцена.

"Това беше най-трудното решение в живота ми! Но също и най-правилното!", коментира след години Варфоломеев, която продължава да тренира под ръководството на Юлия Раскина от Беларус.

За представителката на Германия това е втора световна титла в многобоя след тази от Валенсия 2023.

