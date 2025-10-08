Гаф в „Денят започва“

Редактор: Недко Петров

Стопкадри БНТ

Емблематични журналисти разбраха за пореден път, че колкото и големи професионалисти да са, проблемите с техниката винаги могат да ги поставят в неудобно положение. Това изпитаха Христина Христова и Симеон Иванов по време на началото на разговора им в ефир с Нена Осориу, професор по педиатрия и зам.-председател на Комитета по качество и безопасност в Ню Йорк.

Гостенката бе дошла да обясни как чуждия опит може да е полезен на нашето здравеопазване, но когато започна да говори, призна, че не чува превода.

След нея думата взе д-р Благомир Здравков, но в един момент Христина усети, че нещо не е наред със слушалката на професора.

Колеги, моля ви. Нека и госпожа Осориу да участва в този превод. Като има проблем със слушалка, колегите да дойдат и да й сложат слушалка, нареди Христова.

Симеон Иванов пък опита да свали напрежението и заговори на английски на Осориу.

Положението е техноложия, ще има слушалка д-р Осориу, и ще продължим да обсъждаме тази важна тема, увери той.

Оказа се обаче, че първия опит за поставяне на слушалката бе неуспешен и бдителното око на Христова веднага го забеляза.

Слушалката не е вкарана, виждам оттук, намеси се отново в „Денят започва“ Христина.

Последва втори опит на служител на БНТ и след като всичко вече бе наред, Нена Осориу започна да говори по темите за обучителните модули, които са подготвили за българските лекари.

