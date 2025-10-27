Гаф в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Игри на волята

За голям гаф сигнализират почитатели на „Игри на волята“. В сайта на екстремното риалити все още стоят имената и лицата на Наталия и Гизем, които отпаднаха от надпреварата предната седмица.

Практика е всеки отпаднал да бъде отбелязван – снимката на неговата визитка в сайта на предаването се замъглява и се поставя знак, за това че е изгорял от шоуто.

Дни след отпадането на Наталия и Гизем обаче това не е сторено върху техните визитки.

Зрелищен сблъсък за надмощие и начало на нова глава в надпреварата очакват зрителите в “Игри на волята” тази вечер. Феномените, Лечителите и Завоевателите ще се изправят едни срещу други за поредна вълнуваща битка за територия. Освен за Резиденцията обаче, трите племена се борят и за своето оцеляване в играта, а след края на съревнованието едно от тях ще спре да съществува завинаги.

След като загубиха двама от своите воини в лицето на колоритната Наталия и борбената Гизем миналата седмица, Сините се превърнаха в най-малобройния отбор на Арената. Те се изправят пред почти непреодолима задача, но дали сплотеността и силният дух няма да ги вдъхновят за нова победа?

