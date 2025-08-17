Гаф в Аляска

Кадър Ютуб

Осем страници с печат на Държавния департамент на САЩ бяха открити в петък сутринта в принтер с отворен достъп в хотел в Анкъридж, съобщи американското обществено радио.

Документите съдържат подробности от срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин, проведена предишния ден във военната база Елмендорф–Ричардсън. Сред тях са точните часове и места на разговорите, както и телефонни номера на няколко американски служители, предаде Евроком.

Откритието

Около 9:00 ч. в петък трима клиенти на хотел „Капитан Кук“ – намиращ се на 20 минути от военната база – попаднали на страниците, оставени в обществен принтер. Един от тях споделил снимки на документа с медиите, настоявайки за анонимност от страх от ответни мерки.

Реакции на властите

Изправен пред разкритията, Белият дом омаловажи инцидента. Заместник-прессекретарят Анна Кели определи документа като „обедно меню“ и увери, че няма нарушение на сигурността. Държавният департамент отказа коментар.

Какво съдържат страниците

На първата страница е описан редът на насрочените срещи и залите, в които се провеждат. Посочва се и, че Тръмп планира да подари на Путин настолна статуя на белоглав орел – символ на САЩ.

Следващите страници включват:

списък с 13 висши американски и руски служители, включително телефонните номера на трима американци;

фонетична транскрипция за произношение на руски имена, включително на Путин;

снимки и контактна информация за участниците.

Особено внимание е отделено на обяда в чест на Владимир Путин, със схема на сядане, според която Тръмп и Путин са един срещу друг. От американска страна президентът е придружаван от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и началника на кабинета Сузи Уайлс. От руската – от външния министър Сергей Лавров и съветника Юрий Ушаков.

Планираното меню, което впоследствие е отменено, е включвало зелена салата, избор между филе миньон и камбала „Олимпия“, и крем брюле за десерт.

Експертни реакции

„Това откритие илюстрира сериозна небрежност. Просто не оставяте документи в принтер, това е толкова просто“, коментира Джон Майкълс, професор по право в Калифорнийския университет в Лос Анджелис и експерт по национална сигурност.

Поредна серия от гафове

Инцидентът се вписва в поредица от грешки в сферата на сигурността:

По-рано тази седмица служители от имиграционните власти по невнимание включили непознат в чат група за проследяване на престъпник.

През март служители по националната сигурност добавили журналист в разговор в приложението Signal за планирани удари в Йемен.

