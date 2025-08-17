Гаф в Аляска
Кадър Ютуб
Осем страници с печат на Държавния департамент на САЩ бяха открити в петък сутринта в принтер с отворен достъп в хотел в Анкъридж, съобщи американското обществено радио.
Документите съдържат подробности от срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин, проведена предишния ден във военната база Елмендорф–Ричардсън. Сред тях са точните часове и места на разговорите, както и телефонни номера на няколко американски служители, предаде Евроком.
Откритието
Около 9:00 ч. в петък трима клиенти на хотел „Капитан Кук“ – намиращ се на 20 минути от военната база – попаднали на страниците, оставени в обществен принтер. Един от тях споделил снимки на документа с медиите, настоявайки за анонимност от страх от ответни мерки.
Реакции на властите
Изправен пред разкритията, Белият дом омаловажи инцидента. Заместник-прессекретарят Анна Кели определи документа като „обедно меню“ и увери, че няма нарушение на сигурността. Държавният департамент отказа коментар.
Какво съдържат страниците
На първата страница е описан редът на насрочените срещи и залите, в които се провеждат. Посочва се и, че Тръмп планира да подари на Путин настолна статуя на белоглав орел – символ на САЩ.
Следващите страници включват:
списък с 13 висши американски и руски служители, включително телефонните номера на трима американци;
фонетична транскрипция за произношение на руски имена, включително на Путин;
снимки и контактна информация за участниците.
Особено внимание е отделено на обяда в чест на Владимир Путин, със схема на сядане, според която Тръмп и Путин са един срещу друг. От американска страна президентът е придружаван от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и началника на кабинета Сузи Уайлс. От руската – от външния министър Сергей Лавров и съветника Юрий Ушаков.
Планираното меню, което впоследствие е отменено, е включвало зелена салата, избор между филе миньон и камбала „Олимпия“, и крем брюле за десерт.
Експертни реакции
„Това откритие илюстрира сериозна небрежност. Просто не оставяте документи в принтер, това е толкова просто“, коментира Джон Майкълс, професор по право в Калифорнийския университет в Лос Анджелис и експерт по национална сигурност.
Поредна серия от гафове
Инцидентът се вписва в поредица от грешки в сферата на сигурността:
По-рано тази седмица служители от имиграционните власти по невнимание включили непознат в чат група за проследяване на престъпник.
През март служители по националната сигурност добавили журналист в разговор в приложението Signal за планирани удари в Йемен.
