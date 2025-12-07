Кадър БТВ

Гаф или техническа грешка предизвика напрежение в ефира на bTV. В сутрешния блок на телевизията бе танцьорът Памбос Агапиу.

Пред водещия Митьо Маринов той показа част от децата, които се учат в танцувалната му школа.

В края на гостуването на Памбос част от малчуганите трябваше да изпълнят няколко танца.

И точно тук се стигна до неочакваната ситуация.

Две малки дечица - момче и момиче заеха местата си, а самият Памбос остана зад кадър.

Чуха се първите акорди от парчето, на което децата трябваше да танцуват, и точно тук се чу как таньцорът крещи: "Не! Не тази песен! Другата".

Веднага парчето бе сменено, но танцьорът, известен с горещия си нрав, пак отсече: "Не! Другата!" и така за трети път акордите бяха сменени.

През това време децата гледаха недоумяващо какво да правят, но щом започна правилната песен - стартира и танцът им.

