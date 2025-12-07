Гаф в БТВ
Кадър БТВ
Гаф или техническа грешка предизвика напрежение в ефира на bTV. В сутрешния блок на телевизията бе танцьорът Памбос Агапиу.
Пред водещия Митьо Маринов той показа част от децата, които се учат в танцувалната му школа.
В края на гостуването на Памбос част от малчуганите трябваше да изпълнят няколко танца.
И точно тук се стигна до неочакваната ситуация.
Две малки дечица - момче и момиче заеха местата си, а самият Памбос остана зад кадър.
Чуха се първите акорди от парчето, на което децата трябваше да танцуват, и точно тук се чу как таньцорът крещи: "Не! Не тази песен! Другата".
Веднага парчето бе сменено, но танцьорът, известен с горещия си нрав, пак отсече: "Не! Другата!" и така за трети път акордите бяха сменени.
През това време децата гледаха недоумяващо какво да правят, но щом започна правилната песен - стартира и танцът им.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!