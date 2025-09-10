Гаф в Ергенът, водещата Райна Караянева се хвана за главата

Кадър БТВ

Емили Шишкова хвърли в потрес всички зрители и участници в Ергенът.

За главата се хвана дори водещата Райна Караянева и започна да се хили.

Емили обяви, че дава розата на...Ивайло.

Само че такъв участник в шоуто нямаше.

Габи не пропусна да се изгаври с Емили:

"Хора, аз давам роза на дядо Коледа, на дядо Мраз, все тая, не му помня името, ама давам му роза."

"Кой е Ивайло?", пита водещата.

Все пак избраникът й разбра, че става въпрос за него.

Как се казваш?, пита го Емили.

"Валентин", отговори сервитьорът от Бургас.

"Ще направи така, че Емили да ми запомни името", закани се Вальо.

Независимо дали е „Ивайло“ или „Валентин“, моделът, боксьор и наргилист е сигурен, че е единственият избор на Емили тази вечер.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!