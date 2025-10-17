Гаф в Стани богат на въпрос за 10 хиляди лева

Кадър Нова тв

Мъжът отправил запитване в ChatGPT, който посочил, че първата жена, изобразена върху официална пощенска марка в САЩ, е Марта Вашингтон, според Ники Кънчев обаче това е грешен отговор

Бившият младежки национал по волейбол Георги Ризов направи блестяща игра в предаването "Стани богат". Ризов спечели 5000 лева, но по-важното е, че показа богата обща култура, завиден интелект и знания, с които впечатли зрителите. Той направи на пух и прах твърденията, че спортисте са глупави.

Освен че отговаряше бързо и точно на въпросите, Жоро правеше и интересни анализи на всички потенциални отговори, преди да посочи верния от тях, според него.

Националът от Костинброд случи и с два от жокерите - "50:50" и водещия, но за сумата от 5000 лева, която заключи, се наложи да помага и неговият баща.

Тогава играчът бе попитан: Цветовете на ФК "Бока Хуниорс" били избрани заради първия кораб, пристигнал в пристанището. От коя страна бил той?, с възможности Италия, Испания, Дания и Швеция.

Георги потърси правилната опция по цветовете на държавите, сред които бяха и синьо-жълтите на скандинавската държава.

Баща му, който слезе на сцената от публиката, разви тезата в същата насока и това даде основание на участника да заложи на едно от предположенията си - Швеция. Така Ризов продължи напред.

Следващият въпрос бе за 10 хил. лв. Той гласеше: Коя е първата жена, изобразена върху пощенска марка в САЩ? – Марта Вашингтон, Исабела I Кастилска, Покахонтас и Фрида Кало.

Тук Георги допусна единствената си грешка, която сложи край на изявата му в шоуто. Той маркира съпругата на първия американски президент Джордж Вашингтон, но верният отговор е кралицата на Кастилия и Леон Исабела I Кастилска.

Именно този въпрос разпалил страстите у бургазлията Павел Петков. Веднага след излъчването на предаването Павел е пратил гневно писмо до редакцията на Флагман.бг, в което обяснява, че, по думите му, предаването се подиграва с участниците си умишлено.

Павел твърди, че е проверил въпроса в ChatGPT и според глобалния виртуален асистент, който е обучен да отговаря на въпроси и да предоставя информация в реално време, верният отговор е Марта Вашингтон.

Бургазлията допълва още в писмото си, че Марта Вашингтон е съпругата на първия президент Джордж Вашингтон, а пощенската марка е издадена през 1902 година. Именно това го кара да смята, че продуцентите на играта за хора с широки познания в различни области се подиграват умишлено с участниците си.

Факт е обаче, че и двете жени реално са били изобразени върху пощенски марки в САЩ. Подвеждащото в случая е, че Марта Вашингтон всъщност е първата американка, чийто образ е изрисуван върху пощенска марка в САЩ през 1902 г.

Години назад във времето обаче Исабела I Кастилска, която е кралица на унията Кастилия и Леон, а през 1469 г. сключва династичен брак с крал Фердинанд II Арагонски, и така поставя началото на Испанската монархия, се е появила за първи път на пощенска марка в САЩ през 1893 г. (ПОВЕЧЕ ПРОЧЕТЕТЕ ТУК).

Това показва, че Георги Ризов наистина е дал грешен отговор, а понякога само с допитване до ChatGPT няма как да се стигне до верния отговор. Затова невинаги се доверявайте изцяло на информацията, подадена ви от ChatGPT, който макар да е релевантен, разполага и с ограничени познания.

