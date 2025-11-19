Гаф в новините на Нова телевизия

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Рисковете на живота предаване се превърнаха в реалност в обедната емисия новини на „Нова телевизия” в сряда. Това стана по време на пряко включване от Министерския съвет. Репортер трябваше да съобщи оттам подробности за предстоящата продажба на правителствения самолет „Фалкон”, но зрителите видяха и чуха друго.

„Едно, две, три, четири!”, това беше първото, което изрече репортерът Георги Карамфилов, който явно не знаеше, че е вече в ефир и си пробваше дали микрофона работи. Той бързо се окопити и започна с информация по същество.

Репортерът обаче съобщи нещо съвсем различно, а по-точно за решенията на правителството за почивните дни през следващата година. Едва след това се стигна до и темата с продажбата на държавния „Фалкон”.

