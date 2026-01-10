Гаф в сутрешния блок на БТВ: Пуснаха видео от миналата година и го представиха за актуално

Кадър БТВ

Сутрешният блок на bTV излъчи видео, за което твърди, че е заснето в София и показва нелепо обработване на заснежен пътен участък, като всъщност се оказва, че кадрите са заснети в Сърбия. Виктория Спасова от интернет изданието за проверка на фактите Factcheck.bg е проверила фактите около клипа, съобщи "Дневник".

В социалните мрежи се разпространява видео, заснето от автомобил, на което се вижда как работник разпръсква сол от снегопочистваща машина, движеща се по заледена улица. Потребители твърдят, че кадрите са от София тази седмица. В петък (9 януари) водещите на сутрешния блок по Би Ти Ви Росен Цветков и Гергана Венкова откриват предаването със същия клип, като го представят като заснет в четвъртък по улиците на София. Цветков уточнява, че той самият не е виждал подобни снегорини по столичните улици, а колежката му Гергана Венкова допълва, че видеото е споделено в профила на политолога Теодор Славев.

Проверката на Factcheck.bg установи, че видеото е публикувано през февруари 2025 г. от българския сатиричен профил BalkansKnow, а впоследствие отново през декември същата година. На 8 януари т. г. то е споделено и от друг сатиричен профил в "Инстаграм" - mementsa, където събира над 100 хил. гледания. Съдържанието и на двете страници е хумористично. Въпреки това потребители коментират кадрите като заснети в България и се възмущават от техниката за справяне със снега и леда в страната: "От видеото се вижда колко напред с техниката сме в България"; "Мизерия българска", "Това го правиха в Румъния преди 30г с каруците", "излишно хабене на средства и време", "Демокрация- никой не иска,да работи!".

Ръчното разпръскване на сол за обезопасяване на пътя и преди е представяно като местна практика в различни балкански държави. През февруари 2025 г. хърватски сайт разпространява видеото като новина с твърдение, че случката е от Сърбия. Само три дни по-късно турска медия споделя кадрите в Х канала си, този път представени като български.

Factcheck.bg проследи разпространението на кадрите с инструмент за обратно търсене на изображения. Най-ранната намерена публикация е от 13 февруари 2021 г. в профил в Twitter (днешната X), а текстът ѝ гласи: "Европейско Тетово".

Тетово е град в северозападната част на Северна Македония. Ден по-късно швейцарската медия Blick, както и много македонски и албански медии също публикуват видеото и посочват, че кадрите са от Тетово, Северна Македония. През февруари 2021 г. силните снеговалежи в страната блокират пътища в Тетово и региона.

Мястото на заснемане на видеото може да бъде определено и по регистрационните номера на автомобилите на улицата. Въпреки ниското качество на кадрите, към края на видеото по-ясно се различават първите букви от номера на жълт автомобил - "ТЕ". Това е регистрационният код за регион Тетово, в който влизат градовете Боговине, Бървеница, Желино, Йегуновце, Теарце, Tетово.

Factcheck.bg изпрати въпроси и до община Тетово, но до редакционното приключване на текста не беше получен отговор, пише още "Дневник".

Видеото, разпространено в социалните мрежи и излъчено в сутрешния блок на Би Ти Ви, в което работник разпръсква сол от снегорин, не е заснето в София. Кадрите периодично се споделят от български сатирични профили още от февруари 2025 г., с твърдение, че са от различни балкански държави, сред които Сърбия. Най-ранната публикация на видеото, която Factcheck.bg установи, датира от февруари 2021 г., според редица медии кадрите са от град Тетово, Северна Македония.

