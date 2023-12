Гаф вбеси зрителите на Гласът на България

Кадър БТВ

Милиони зрители гледаха финала на Гласът на България.

Това е най-силният сезон от началото на формата по БТВ.

Концертът на живо взриви рок гласът, представителя от Южното Черноморие, властелинът на "Отбор Дара" – Никола Янакиев!

Той избра да представи песента „Sorry Seems To Be The Hardest Word“.

Точно тук обаче пролича доста явно нещо, което мнозина коментираха в мрежата.

Музиката сякаш заглушава гласовете на участниците.

Ето и част от коментарите:

"Моля за другият сезон да смените тон-режисьора, омръзна ми да не мога да чуя изпълнението, заради музиката..."

"И все пак Никола се представи блестящо."

"Най- добрият за мен! Гласът на България!"

"Браво на Никола той е различният, момичетата са добри,но са еднакви ...."

"Впечатляващ и много меден глас. Перфектен в изпълненията и с добро сценично поведение."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!