Гала едва удържа Джуджи

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Водещата на „На кефе” Гала призна в ефир, че от доста време отказва на приятелката си Деляна Маринова - Джуджи да пусне в рубриката си тема за една от най-големите конспиративни теории. А именно - за убеждението, че Земята е плоска, което се споделя от впечатляващо количество хора по света.

Водещата и панелистите заговориха за конспиративните теории, включително и тази на „плоскоземците”. Гала призна, че Джуджи отдавна иска да говори по темата в рубриката си за загадки.

„Страх ме е на какво мнение ще е самата тя”, призна инфлуенсърът Жоро Блажев. Водещата даде да се разбере, че засега няма да позволи на близката си приятелка да прекали, представяйки пред зрителите подобно абсурдно твърдение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!