Гала емоционална на празника: Само те трябва да са зависими!
В Деня на Независимостта всички телевизионни водещи не пестиха думи на гордост по повод празника. В монолозите им често се споменаваше независимостта не само като историческо събитие, а и като човешка ценност.
На този фон звездата на Нова телевизия Гала започна „На кафе” с по-оригинална интерпретация, като посочи кой няма право на независимост.
„Зависими трябва да са политиците и то от нас, хората”, заяви тя.
Гала коментира също, че Независимостта на България е събитие, за което ние днес нямаме заслуга, но задачата ни е всеки ден да доказваме, че сме достойни за наследството, което предишните поколения са ни оставили.
