Гала емоционална на празника: Само те трябва да са зависими!

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В Деня на Независимостта всички телевизионни водещи не пестиха думи на гордост по повод празника. В монолозите им често се споменаваше независимостта не само като историческо събитие, а и като човешка ценност.

На този фон звездата на Нова телевизия Гала започна „На кафе” с по-оригинална интерпретация, като посочи кой няма право на независимост.

„Зависими трябва да са политиците и то от нас, хората”, заяви тя.

Гала коментира също, че Независимостта на България е събитие, за което ние днес нямаме заслуга, но задачата ни е всеки ден да доказваме, че сме достойни за наследството, което предишните поколения са ни оставили.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!